Madonna konserinde telefon kullanmak yasak:"Başkaları için çekim yapmayı bırakın, keyfinize bakın"

Modanna, Portekiz Lizbon’daki konserinde izleyicilerin telefonlarını kilitli çantalara kaldırttı. Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu ve Leyla Alaton Modanna’nın konserindeki yeni uygulamayı paylaştı.

Görevliler ‘Konserde cepleriniz bu çantada kilitli kalacak, çekim yasak’ uyarısı yaptı. Çıkışta çantaların kilitleri görevliler tarafından açıldı.

Posta'da yer alan habere göre, Tonguç “Madonna ‘Bu gece kendiniz için yaşayın, eğlenin. Başkaları için çekim yapmayı bırakın, 3 saat keyfinize bakın’ dedi. 4 bin kişi tek kare çekemedi. Bu kilitli çantalar dünyada yeni bir uygulama. Starlar hem konsantrasyonları bozulmasın, hem şovları eskimesin hem de kötü görüntü vermemek için cepleri kilitliyor” dedi.