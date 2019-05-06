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Madonna’dan çarpıcı itiraf: Çocuklarımla ilişkimi telefon bitirdi

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Pop müziğin efsane isimlerinden Madonna, çocuklarıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Madonna çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu söyledi.
Madonna’dan çarpıcı itiraf: Çocuklarımla ilişkimi telefon bitirdi

Vogue Dergisi’ne konuşan Madonna, “Çocuklarıma 13 yaşına geldiklerinde cep telefonu vererek hata ettim. Çocuklarımla ilişkimi bitirdi. Bütünüyle değil elbette ama telefonlar hayatlarının çok büyük bir parçası haline geldi. Görsellere boğuldular ve kendilerini diğer insanlarla kıyaslamaya başladılar. Bu gelişimleri için çok kötü” dedi.

6 çocuğu olan Madonna Portekiz’in Lizbon kentinde yaşarken zamanın çoğunun çocukları okula getirip götürmek ya da küçük oğlunu futbol maçlarına taşımakla geçtiğini ve yalnız hissettiğini söyledi. Madonna evlatlık oğlu David’in telefonundan mahrum bırakıldığını ve çocukları arasında en çok David’in ona benzediğini de ekledi: “En fazla ortak noktam onunla var. Beni anladığını seziyorum.”

David Lizbon’da Benfica futbol kulübünün akademisinde yetişiyor.

EN ÇOK BÜYÜK KIZINDAN ŞİKAYETÇİ

Buna karşın pop yıldızı 22 yaşındaki kızı Lourdes’un sosyal medya alışkanlıkları konusunda sitemkar:

“Dürtüleri benimki gibi değil. Sosyal medyanın ona baş belası olduğunu ve onda ‘İnsanlar bana Madonna’nın kızı olduğum için bazı şeyler verecek’ hissi yarattığını hissediyorum. Ona diğer ünlü insanların çocuklarından örnekler veriyorum. Ünlü birinin kızı olabilirsin ama yapacaklarınla ciddiye alınırsın”.

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