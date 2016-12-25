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Madonna'dan sonra Björk'ten de cinsiyetçiliğe tepki:Tüm kızlar farklı olma hakkına sahiptir

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Madonna'dan sonra Björk'ten de cinsiyetçiliğe tepki:Tüm kızlar farklı olma hakkına sahiptir
"Hadi 2017 yılını, dönüşümü tam anlamıyla gerçekleştirdiğimiz yıl haline getirelim!"

Madonna'dan sonra İzlandalı müzisyen Björk de müzik sektöründeki cinsiyetçiliğe karşı tepki gösterdi. Björk sergilediği DJ'lik performansını eleştiren bazı medya kuruluşları ve erkek meslektaşlarının davranışlarını cinsiyetçi olarak yorumladığını belirterek "Tüm kızlar farklı olma hakkına sahiptir" dedi.

Bianet'ten Zeynep Sıla'nın çevirisiyle Björk'ün mesajı şöyle:

Sevgili medya,

Herkese mutlu kış gündönümleri diliyorum!

Biliyorsunuz, kariyerim boyunca cinsiyetçilik konusunda pek sızlanmadım, sadece kendi işime baktım. Ama şu aralar bazı değişimleri mümkün kılabilecek, çok olumlu bir hava hissediyorum. Bu yüzden bir şeye değinmek istedim. Geçen haftasonu, Texas'ta bir festivalde iki kere DJ'lik yaptım. Çok sevdiğim müzisyenlerden olan Aphex Twin, ArcaOneoh Trixpoint Never ve Matmos'un ve daha birçoğunun katıldığı ve DJ'lik yaptığı, gerçekten büyüleyici bir etkinlikti.

Çoğumuz, başkalarının şarkılarını ve son zamanlarda üzerinde çalıştığımız birkaç enstrümental parçayı çaldık. Şahsen, halka açık DJ'lik yapmaya başlayalı bir yıldan az bir süre geçtiğinin farkındayım, yani insanlar bu duruma yeni yeni alışmaya başlıyorlar, bunun yanı sıra hayranlarım bana müzik yolculuğumda ve kendim olmamda gerçekten çok destek oldular. Çok eğlenceli bir süreçti. Farklı insanların farklı şarkılarını düzenleyip birleştirmek için haftalarca uğraştım; çünkü bu bana bildiğim bazı olağanüstü parçaları paylaşmamı ve farklı ayarlamalar yapmamı sağladı.

Ancak bazı medya kuruluşları, erkek meslektaşlarımın durumunda olduğunun aksine, ''performans yapmadığım'' ve kabinin arkasına ''saklanmadığım'' gerçeğini kabullenemediler. Bunun cinsiyetçilik olduğunu düşünüyorum. Ki bu kargaşa dolu yılın sonunda, bunu görmezden gelemeyeceğim; tam ortasında bulunduğumuz bu devrim niteliğindeki enerji içerisinde hepimiz değişikliği hak ediyoruz, yani buna değmeli.

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