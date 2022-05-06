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Madrid’de patlama! Çok sayıda yaralı var

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İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada en az 17 kişinin yaralandığı açıklandı.
Madrid’de patlama! Çok sayıda yaralı var

Başkent Madrid'de yenileme çalışmalarının devam ettiği 4 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini açıkladı.

Almeida, “İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıyla çocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.

Yetkililer ayrıca bölgede bir sahra hastanesi kurulduğunu ve acil müdahale ekiplerinin 6 yaralıyı tedavi ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın ocak ayında Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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