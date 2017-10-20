Madrid'den Katalonya için erken seçim girişimi

Madrid yönetimi, Katalonya’da ocak ayında seçimlerin düzenlenmesi için harekete geçti.

Bağımsızlık referandumunundan beri belirsiz bir sürecin yaşandığı Katalonya için İspanyol hükümeti ocak ayında seçimlerin düzenlenmesi için girişimde bulundu.

Muhalefetteki İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) desteğiyle görüş birliğine varılan girişimi PSOE'den siyasetçi Carme Calvo açıkladı.

Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont'un, bölgenin bağımsızlık kararana ilişkin nihai kararını açıklaması için verilen sürenin perşembe günü dolmasının ardından Başbakan Mariano Rajoy, bölgenin doğrudan Madrid kontrolüne bağlanmasınınönünü açacak anayasanın 155'inci maddesini işleteceklerini duyurmuştu.

Erken seçim kararının, Katalonya'nın doğrudan Madrid yönetimine bağlanması sürecinin bir parçası olarak uygulanması planlanıyor. Rajoy hükümeti, cumartesi günü toplanarak 155'inci maddenin uygulanması için bundan sonra atılacak adımları değerlendirecek.

Madrid yönetimi, Katalan yetkililer Katalonya'da erken seçim düzenlerse, 155'inci maddeyi işletmekten vazgeçeceğinin sinyalini vermişti. Ancak Katalan yerel hükümeti bu çağrıya olumlu yanıt vermemişti.

155'inci madde nasıl işliyor?

İspanya'daki özerk bölgelerin anayasal yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda merkezî yönetime, "genel çıkarlarını korumak adına gerekli önlemleri” alma yetkisi veren maddenin yürürlüğe girmesi için, Rajoy'un partisinin çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'da bir oylama yapılması gerekiyor.

Senato'daki görüşmelerin gelecek hafta pazartesi ya da salı günü başlaması ve oylamanın da cuma günü yapılması seçenekler dahilinde.

Bu oturumlar sırasında Katalan lider Puigdemont'a da söz hakkı verilecek. Katalan lider, bir mektup yoluyla ya da bir temsilci göndererek görüşünü dile getirebilir.

Puigdemont, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada 155'inci maddenin devreye sokulması durumunda referandum sonrası askıya alınan bağımsızlık ilanını yapacaklarını söylemişti.

İlan edilmeyen bağımsızlık

Katalan yönetiminin Madrid hükümetince yapılan uyarılara rağmen 1 Ekim'de düzenlediği bağımsızlık referandumundan, yüzde 43 katılım oranıyla yüzde 90 "evet” oyu çıkmıştı.

Takip eden günlerde Puigdemont, referandum sonuçlarına göre Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama Madrid'le diyalog kurmak adına İspanya'dan ayrıldıklarını ilan etmemişti.

Rajoy, yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Puigdemont'a, bağımsızlık ilanı konusundaki tavrını netleştirmesi için beş gün süre vermişti. Puigdemont, vereceği cevapta bağımsızlık ilan ettiğini söylerse, Katalan yönetimine bu kararından dönmesi için de 19 Ekim Perşembe gününe kadar süre tanınacağı açıklanmıştı.

2014 yılından beri İspanyol mahkemeleri Katalan hükümetinin ve meclisinin bağımsızlık referandumu için aldığı kararları geçersiz sayıyor.