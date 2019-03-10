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Maduro antiemperyalist mitingde konuştu: Üstesinden geleceğiz

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Nicolas Maduro, ülkenin çok sayıda zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayarak ‘Bunun da üstesinden geleceğiz’ dedi. Maduro, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ABD’nin sabotajının yol açtığını dile getirdi.
Maduro antiemperyalist mitingde konuştu: Üstesinden geleceğiz

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta düzenlenen antiemperyalist mitingde konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin çok sayıda zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayarak ‘Bunun da üstesinden geleceğiz’ dedi. Maduro, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ABD’nin sabotajının yol açtığını dile getirdi.

Venezuela’da 24 saat süren elektrik kesintilerinin ardından dün başkent Karakas’ta emperyalizme karşı yapılan mitingde konuşan Devlet Başkanı Nicholas Maduro, ABD’nin ülkenin elektrik sistemine sabotaj düzenlediğini söyledi.

Halkı Chavizm’e ve ülkenin egemenliğine bağlı kalmaya çağıran Maduro, ulusal elektrik şirketine sızan sabotajcıları bulup yargılayacaklarını söyledi.

Maduro “Çok sayıda zorluğun üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz. Ve bunu sevgiyle, direnişle ve devrimci cesaretle yapacağız” dedi.

Binlerce Venezuelalıya hitaben yaptığı konuşmada Maduro, elektrik sistemine saldırıda kullanılan teknolojinin sadece ABD’nin elinde olduğunu söyledi.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido için “Bir palyaçoyu, bir kuklayı devlet başkanlığına geçirmek istiyorlar” diyen Maduro, “Her zorluğun üstesinden gelecek manevi güce sahibiz çünkü biz kurtarıcı Simon Bolivar’ın oğullarıyız, çünkü biz Hugo Chavez’in halkıyız” dedi.

Karakas’taki miting 9 Mart Bolivarcı Anti-Emperyalist Günü dolayısıyla gerçekleştirildi. Bu gün eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2015’te Venezuela’ya ilk yaptırımlarını başlattığı tarihe işaret etmek üzere belirlenmişti.

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