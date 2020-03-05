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Maduro el artırdı, "en az 6 çocuk yapın" dedi!

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Maduro el artırdı, "en az 6 çocuk yapın" dedi!
Maduro el artırdı, "en az 6 çocuk yapın" dedi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Ülkenin iyiliği için her kadın altı çocuk sahibi olmalı" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu 6 çocuk çağrısını ülkedeki sosyo-ekonomik krize çözüm olarak sundu.

Devlet Başkanı Maduro çağrısı, halkın üçte birinin açlıkla mücadele ettiği Venezuela'da büyük tepki topladı.

Çocukların yüzde 13'ü beslenemiyor

UNICEF'e göre, çocukların yüzde 13'ü yetersiz beslenmeden muzdarip. Çocuk ölümleri 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı.

Venezuela 2017'den sonra veri açıklanmadı. Güncel sayının ne olduğu bilinmiyor. Venezuela'da enflasyon geçen yıl neredeyse yüzde 10 bini bulmuştu.

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