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Maduro kabinede köklü değişime gidiyor

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dış müdahale tehditleri karşısında hükümet yönetimini en iyi hale getirmek üzere kabinede değişikliğe gidiyor. Maduro tüm bakanlardan görevi bırakmaya hazır olmalarını istedi.
Maduro kabinede köklü değişime gidiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bakanlar Kurulu’nda köklü değişiklik yapacak.

Kararı Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez duyurdu.

Rodríguez dün yaptığı açıklamada, Maduro’nun dış müdahale tehditleri karşısında hükümet yönetimini en iyi duruma getirmek üzere kabineyi yeniden yapılandıracağını, tüm kabine üyelerinden Bolivarcı hükümetin yöntem ve işlevlerinin köklü bir biçimde yeniden yapılandırılması için görevi bırakmaya hazır olmalarını istediğini söyledi.

Maduro cuma günü yaptığı açıklamada 7 Mart’ta ülkenin elektrik sistemini hedef alan siber saldırının ardından ülkeyi yeni tehditlerden korumak ve hükümet yönetimini en iyi hale getirmek için yürütme organında değişiklikler yapmak istediğini duyurmuştu.

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