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Maduro kullandığı araçla Caracas'ı gezip ABD'ye mesaj verdi

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum." dedi.
Maduro kullandığı araçla Caracas'ı gezip ABD'ye mesaj verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kullandığı araçla Caracas sokaklarını gezerek, "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum." mesajı verdi.

Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Cilia Flores ile birlikte kendi kullandığı araçla devlet başkanlığı sarayı Miraflores'ten çıkıp Caracas sokaklarını gezerek, halkın durumunun nasıl olduğunu görmek istediğini belirtiyor.

 

Recorriendo las calles de Caracas, en calma, tranquila. Le envío mis saludos y agradezco al pueblo de Nueva York por su solidaridad activa, expresada en las calles, con Venezuela. ¡La Paz Vencerá! pic.twitter.com/eWsuVkAJde

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 Şubat 2019

 

Halkın, devrimi, ticari faaliyetleri ve kendi hayatını savunmak için sokakta olduğunu vurgulayan Maduro, "Ben de her zaman halkın yanındayım." ifadesini paylaşıyor.

Maduro, videoda ayrıca "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum." mesajı veriyor.

"Caracas sakin, sessiz"

Maduro, yazılı mesajında ise "Caracas sokaklarında dolaşıyorum; sakin, sessiz. New York halkına Venezuela ile sokaklarda gösterdikleri dayanışma için selamlarımı gönderiyorum. Barış kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da muhalefet, ülkeye "insani yardım" girişi sağlamak için 23 Şubat tarihini seçerken, Kolombiya ve Brezilya sınırında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelereken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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