Maduro muhalefet liderine seçimle meydan okudu

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya seçim çağrısı yaptı ve sandıkta onu yeneceğine dair meydan okudu.

Guaido'yu uyaran Maduro, hükümetin ‘kurallara uygun bir şekilde yani seçimle değişmesi' gerektiğini vurguladı.

Maduro'nun açıklamaları, Ulusal Meclis'in seçim sisteminde bir reforma gitme kararı almasından saatler sonra geldi.

'BAY PALYAÇO'

Caracas'ta bir tıp okulunun mezuniyet töreni sırasında konuşan Maduro, "Bırakın Bay Palyaço erken seçim istesin" dedi. Maduro 20 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmıştı. Ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı öne sürülmüş ve Meclis de Maduro'yu ‘yasadışı' ilan etmişti. ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Guaido da 23 Ocak 2019'da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı' ilan etmişti.

ABD, bazı Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin Guaido'yu tanımasına karşılık, aralarında Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Çin, Küba ve Bolivya'nın bulunduğu ülkeler Nicolas Maduro'ya destek veriyor.