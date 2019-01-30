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Maduro: Parlamento için erken seçim yapılabilir, başkanlık seçimleri için 2025 beklenecek

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki siyasi krizin çözümü için parlamento seçimlerinin planlanandan erken bir tarihe alınabileceğini ancak başkanlık seçimlerinin planlandığı gibi 6 yıl sonra yapılacağını söyledi.
Maduro: Parlamento için erken seçim yapılabilir, başkanlık seçimleri için 2025 beklenecek

Muhalefetle görüşmeye de hazır olduğunu ifade eden Maduro, "Venezuela'nın iyiliği için muhalefetle müzakere masasına oturmaya hazırım. Erken parlamento seçimleri iyi bir siyasi diyalog fırsatı olabilir" dedi.

Ancak Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Maduro, muhalefetin erken başkanlık seçimleri çağrısı için "Başkanlık için erken seçim yok. 2025 tarihini beklemeleri gerek" ifadesini kullandı.

Venezuela'da kendisini geçici başkan ilan eden ve hem ABD'nin hem de Avrupa Birliği'nin desteğini alan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin diktatörlük rejimiyle yönetildiğini söyleyerek Maduro hükümetinin bir an önce erken genel seçim kararı alması gerektiğini söylüyor.

İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere eğer ülkede sekiz gün içinde seçimler yapılmazsa Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

Dün ise Yüksek Mahkeme, Başsavcı Tarek Willam Saab'ın talebi üzerine, Guaidó'ya ülke dışına çıkış yasağı koydu ve banka hesaplarını dondurdu.

Maduro: 'Trump Kolombiya mafyasına 'Maduro'yu öldürün' talimatı verdi'

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya hükümetine ve Kolombiya mafyasına talimat verdiğini, ABD Başkanı'nın Maduro'yu Kolombiya mafyası aracılığıyla öldürmeyi hedeflediğini iddia etti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton, Pazartesi günü ABD'nin Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya uygulanacak yaptırımları açıklarken elindeki defterde yazılı olan 'Kolombiya'ya 5.000 asker' notu dikkat çekmişti.

Kolombiya konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını açıklamıştı.

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