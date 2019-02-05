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Maduro, RT'ye konuştu: Tarihin beni nasıl yazacağı umrumda değil, vatan haini olmayacağım

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Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin rejim değişikliği arzularına teslim olarak ülkesine ihanet etmeyeceğini ve tarihin onu ‘vatan haini’ olarak hatırlamasına izin vermeyeceğini söyledi.
Maduro, RT'ye konuştu: Tarihin beni nasıl yazacağı umrumda değil, vatan haini olmayacağım

Russia Today (RT) İspanyolcaya konuşan Venezüella lideri Nicolas Maduro, “Tarihin beni nasıl yazacağı umrumda değil. Vatan haini, güçsüz bir adam, halkına verdiği sözlere sırtını dönen biri gibi olmayacağım” dedi.

 

Muhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıyan ABD, AB üyeleri ve diğer ülkelere bir kez daha seslenen Maduro, ‘tüm dünyaya ABD Başkanı Donald Trump’ın çılgınlıklarını kınama ve durdurma çağrısı yapmak için’ tüm iletişim kanallarını kullandığının altını çizdi.

Venezüella halkının ülkeyi ABD işgalinden korumaya hazır olduğunu vurgulayan Maduro, “Böyle bir çatışmanın yaşanmaması için Tanrı’ya dua ediyorum” dedi.

 

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