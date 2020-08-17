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Maduro: Rus aşısını yaptıracak ilk Venezuela vatandaşı ben olacağım

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V ülkeye geldiğinde aşılanacak ilk vatandaş olacağını duyurdu.
Maduro: Rus aşısını yaptıracak ilk Venezuela vatandaşı ben olacağım

Rusya'nın tescil ettiği ve bir ay içinde toplu kullanıma başlamaya hazırlandığı Covid-19 aşısının yabancı liderlerden gördüğü rağbet artıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin daha Rusya ilk Koronavirüs aşısını tescillememişken denemeler için gönüllü olmak istediğini söylemesinin ardından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Covid-19 aşısı ülkeye geldiğinde aşılanacak ilk vatandaş olacağını duyurdu.

Televizyondan halka seslenen Maduro, Rusya'nın tescil ettiği ve Ocak 2021'de dünya çapında dolaşıma sokmayı öngördüğü Sputnik V isimli aşı hakkında açıklamalarda bulundu.

"(Koronavirüse karşı) Dünyada nüfusunu aşılayacak ilk ülkenin Rusya olmasından memnuniyet duyuyorum" diyen sosyalist lider, "Hepimizin aşı olacağı zaman da gelecek ve ilk aşılanacak da ben olacağım. Aşı yaptırıp örnek olacağım" vurgusunu yaptı.

Ardından sağlık çalışanlarını, yaşlıları ve kronik sağlık sorunları olanları aşılayacaklarını belirten Venezuela lideri, ülkesinin ilaçlara erişiminin ABD yönetimi tarafından engellendiğini hatırlatırken, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın rolüne dikkat çekti.

Maduro, Koronavirüse karşı ilaç almaya çalıştıklarında Trump yönetiminin şirketi arayıp satış yapmama talimatı verdiğini, böylelikle Venezuela'ya zulmettiğini belirtti.

Moskova merkezli Gamaleya Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği iki yıl bağışıklık sağlayan Sputnik V'in toplu aşılamasının gerekli miktarda üretim sağlandıktan sonra, yaklaşık bir ay içinde başlayacağını duyurmuştu. İlkin sağlık çalışanlarına tatbik edilecek aşının tüm ulus çapında yapılmasının Ocak 2021'i bulması bekleniyor. Rusya'ya ilk etapta 20 ülkeden 1 milyar dozluk sipariş geldiği açıklandı. Geçen hafta Rusya'nın Caracas Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, Maduro yönetiminin aşı alımıyla ilgilendiğini, ana ABD yaptırımlarının süreci sekteye uğratması yüzünden teslimat takviminin henüz belirlenmediğini söylemişti.

Venezuela pazar itibarıyla Koronavirüsle ilgili toplam 33 bin 755 vaka, 281 ölüm bildirmiş durumda.

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