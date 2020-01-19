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Maduro'dan darbe itirafı! Biliyordum ama müdahale etmedim

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Nisan 2019'da kendisine karşı hazırlanan darbe girişiminden 6 gün önce haberdar olduğunu belirten Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hainleri açığa çıkarmak ve olası bir kalkışmanın boyutlarını anlamak için hiçbir müdahalede bulunmadığını söyledi.
Maduro'dan darbe itirafı! Biliyordum ama müdahale etmedim

ashington Post gazetesine röportaj veren Nicolas Maduro, geçen yıl düzenlenen darbe girişimi hakkında detaylı açıklamalar yaptı.

Maduro, "Şahsıma yönelik komployu 6 gün önce öğrendim. Ancak hainleri açığa çıkarmak ve olası bir kalkışmanın boyutlarını anlamak için hiçbir önlem almadım" dedi.

Muhalefetin kendi saflarında gördüğü Venezüella Yüksek Mahkemesi Başkanı Michael Moreno ile Savunma Bakanı Vladimir Padrino'nun, buna rağmen komplonun tüm detaylarını kendisine bildirdiğini anlatan Maduro, "20 Nisan'da yaptığımız bir toplantı sırasında dönemin Venezüella İstihbarat Servisi Başkanı Christopher Figuera'nın kendisini destekleyenlerin safına geçtiğini söylediler ve onu görevden almamı tavsiye ettiler. Ancak Figuera için tuzak kurmaya karar verdim. Bunun sonucunda önce Kolombiya'ya, oradan da ABD'ye kaçmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Komployu düzenleyen hainlerin ne kadar ileri gideceğini görmek için hiçbir önlem almadığını ve komployu 24 saat kala çökertmeyi planladığını kaydeden Maduro, ancak muhaliflerin darbe girişimine planlanandan erken başladığının altını çizdi.

Washington Post, darbe girişiminin 1 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını ancak bu tarihin bir gün önce alındığını yazdı.

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