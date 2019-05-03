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Maduro'dan gövde gösterisi!

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Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı.
Maduro'dan gövde gösterisi!

Başkentin güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait  büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna’yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden  Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı.

Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, "Anayasa ve kanunların  komutasında birleşmiş bir FANB ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir." dedi.

Yaşanan askeri kalkışmaya işaret eden Maduro, "Venezuela’nın geleceği  bu olamaz. Venezuela’nın geleceği barış, işsizlik ve zorluklarla mücadele  edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve kuvvet komutanlarının da  eşlik ettiği Maduro, daha sonra yüzlerce askerle yürüyüş yaptı.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis  Başkanı Juan Guaido, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı  ülkesinden aldığı açık destekle aylardır askerleri kendini desteklemeye ve  Maduro’yu yalnız bırakmaya çağırıyor.

Beraberindeki bazı askerler ve uzun süredir ev hapsindeki siyasi lider  Leopoldo Lopez ile 30 Nisan’da Caracas’taki La Carlota Hava Üssü karşısındaki  Altamira Köprüsüne çıkan Guaido, Venezuela ordusunun artık kendisini  desteklediğini iddia etmiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

La Carlota’yı işgal girişimine izin vermeyen güvenlik güçleri ile üsse  saldıran göstericiler arasında uzun süren çatışmalar dün de devam etmişti.  Bölgede ve tüm ülkedeki olaylarda onlarca araç yakılmıştı.

Resmi olmayan verilere göre olaylarda 100’den fazla kişi yaralanmış, 2  kişi de hayatını kaybetmişti.

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