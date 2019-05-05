  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Maduro’dan orduya: ABD müdahalesine hazır olun

» »
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada ABD’nin potansiyel askeri müdahalesine hazırlıklı olmalarını istedi.
Maduro’dan orduya: ABD müdahalesine hazır olun

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile birlikte Cojedes eyaletindeki bir askeri üssü ziyaret eden Maduro burada 5 bin askere hitaben bir konuşma yaptı. Maduro "Eğer ABD imparatorluğu bir gün bu topraklara, bu kutsal toprağa dokunmaya cüret edecek olursa ellerinizde silahlarla anavatanı savunmaya hazır olun” dedi. Maduro'nun bu konuşma televizyonlardan da canlı olarak yayınlandı.

Öte yandan dünyada 50'den fazla ülke tarafından ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido'nun Cumartesi günü yaptığı gösteri çağrısına katılım düşük oldu. Barquisimeto kentinde Ulusal Muhafızlar'ın sayısı yüzlerle ifade edilen göstericilere gözyaşartıcı gaz sıkarak dağıttığı belirtiliyor.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile birlikte Cojedes eyaletindeki bir askeri üssü ziyaret eden Maduro burada 5 bin askere hitaben bir konuşma yaptı. Maduro "Eğer ABD imparatorluğu bir gün bu topraklara, bu kutsal toprağa dokunmaya cüret edecek olursa ellerinizde silahlarla anavatanı savunmaya hazır olun” dedi. Maduro'nun bu konuşma televizyonlardan da canlı olarak yayınlandı.

Öte yandan dünyada 50'den fazla ülke tarafından ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido'nun Cumartesi günü yaptığı gösteri çağrısına katılım düşük oldu. Barquisimeto kentinde Ulusal Muhafızlar'ın sayısı yüzlerle ifade edilen göstericilere gözyaşartıcı gaz sıkarak dağıttığı belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küba, ABD'yi bir kez daha yalanladı: Venezüella'da askerimiz yok02 Mayıs 2019 Perşembe 12:55
  • Venezüella'daki darbe girişimi bastırıldı, Maduro 'cezasız kalmayacak' dedi02 Mayıs 2019 Perşembe 10:20
  • 'Silahınızı geri getirin' kampanyasında füze teslim etti01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:15
  • ABD ve Rusya'dan karşılıklı 'Venezuela'ya karışma' uyarıları01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:00
  • Venezuela'da darbeciler çeşitli elçiliklere sığındı01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:35
  • Venezuela'da son durum - Pompeo: Askeri harekat mümkün, gerekirse ABD bunu yapacak01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:27
  • Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak!01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:43
  • Venezuela Komünist Partisi: "Gringo Go Home"30 Nisan 2019 Salı 21:58
  • Venezüella'da Guaido'dan darbe girişimi: Ordu 'Maduro'nun yanındayız' dedi30 Nisan 2019 Salı 16:04
  • Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı29 Nisan 2019 Pazartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti