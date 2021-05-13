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Mafya hesaplaşmasında öldürülen Köroğlu'nun fotoğrafları dikkat çekti

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mafya hesaplaşmasında öldürülen Köroğlu'nun fotoğrafları dikkat çekti

İstanbul'un Maltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çatışmadaki çatışmada öldürülen Uğur Köroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile görüntüleri çıktı.

 

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde Mevlüt Mesut Bilgin'e ait araziye dün saat 16.30 sıralarında gelen 3 kişi, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden Mevlüt Mesut Bilgin ile tartışmaya başladı.

3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Oda Tv'nin haberine göre; tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arazinin sahibi olduğu belirtilen Mevlüt Mesut Bilgin ile buraya gelen Metin Gökhan Ocakçı, Uğur Köroğlu ve Batuhan Ş. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Mevlüt Mesut Bilgin ile Metin Gökhan Ocakçı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne,  Uğur Köroğlu ve Batuhan Ş. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mevlüt Mesut Bilgin, Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur Köroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

OLAY YERİNDE İNCELEME

İki bacağından vurulan Batuhan Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Kavganın çıktığı yerde çok sayıda boş kovan ile birlikte silah bulundu. Polis, silaha incelemek üzere el koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAHÇELİ İLE GENEL MERKEZ'DE

Öldürülen 3 kişiden biri olan Uğur Köroğlu'nun Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde çekilen fotoğrafı ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

'PEKER İLE BAĞLANTILI' İDDİASI

Öte yandan Uğur Köroğlu.'nun 18, Mevlüt Mesut Bilgin'in 17, Metin Gökhan Ocakçı'nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Uğur Köroğlu'nun Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Köroğlu'nun Peker'in evinin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. 

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