İtalya'nın Calabria bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki iş kadını Maria Chindamo 'nun mafya bağlantısı olan komşusu, kendisinden arsasını vermesini istedi. Maria, bu teklifi kabul etmeyince 2016 yılında aniden ortadan kayboldu ve bir daha bulunamadı.

2016 yılında aniden ortadan kaybolan iş kadını Maria Chindamo'nun mafya üyeleri tarafından harman makinasında parçalanıp domuzlara yedirildiği ortaya çıktı. Korkunç gerçek, hapishanede olan bir başka mafya üyesinin konuşmasıyla ortaya çıktı.