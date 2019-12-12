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Mağarada 44 bin yıllık hayvan resmi bulundu

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Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir mağarada 44 bin yıllık hayvan resmi bulundu.
Mağarada 44 bin yıllık hayvan resmi bulundu

Mağaranın duvarındaki manda resmi Avustralya’daki Griffith Üniversitesi’nde görevli arkeologlar tarafından incelendi. İnceleme sonuçlarını ‘Nature’ (Doğa) adlı bilim dergisinde yayınlayan ekipten Adam Brumm şunları söyledi: “İki yıl önce Endonezya’daki bir arkeolog arkadaşımız çektiği fotoğrafları cep telefonu aracılığıyla yolladığında çok heyecanlandım. En eski resim değil, geçen yıl Güney Afrika’daki bir kayanın üzerinde 73 bin yıllık resim bulundu. Ancak yine de çok heyecan verici.”

‘Leang Bulu’Sipong 4’ adlı mağarada bulunan resmin eninin 5 metre olduğunu söyleyen Brumm şöyle devam etti: “Anoa adlı bir manda türü olduğunu düşünüyoruz. Büyük olasılıkla avlanılmaya çalışıldığı sırada kaçarkenki anı resmedilmiş. Hayvan figürünün yanında insana ait olduğu düşünülen figürler ve kuyruk gibi hayvana ait şeylerle yaban domuzları var. Şimdiye kadar mağara duvarlarına, kayalara kazınan yüzlerce resim gördüm bölgede ama böylesini görmedim.”

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