Mağazada maske takmayı unutan başbakan özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık’ta sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı…

Frederiksen, “Dün Kopenhag’da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş filme aldığı için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.