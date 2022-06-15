  • BIST 2.528,18
  • Altın 1011.72
  • Dolar 17.2855
  • Euro 18.0071
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADSÖ, maymun çiçeği virüsü ile ilgili acil toplanıyor

Mağazada teşhir ürünü klozete ‘kaka’sını yaptı

» »
Britanya’da ailesiyle birlikte yapı markete giden dört yaşındaki çocuk teşhir ürünü olarak sergilenen klozete kakasını yaptı.
Mağazada teşhir ürünü klozete ‘kaka’sını yaptı
Fotoğraflar: Jam Press

Glastonbury kasabasında B&Q mağazasına üç çocuğuyla birlikte alışveriş yapmaya giden Caroline Akhtar ve partneri hiç beklenmedik bir deneyim yaşadı.

Dört yaşındaki Jacob’ın küçük yaramazlığını annesi şöyle anlattı: “Etrafta dolaşıyorlardı, Sonra bir anda Jacob’ın şortunu indirip tuvalete oturduğunu gördük. Hemen yanına koştuk ama her şey için çok geçti. ‘Bana bu tuvaletin kullanılabildiğini söyledi‘ diyerek suçu kızkardeşine atmaya çalıştı.”

Arabaya gidip ıslak mendil getirdiğini anlatan anne döndüğünde çocuğun hala klozetin üstünde olduğunu gördü. Çünkü henüz bitmemişti!

Çalışanların ve müşterilerin olumsuz bir tepki göstermediğini, hatta duruma onlarla birlikte güldüğünü söyleyen aile kendileri için de eğlenceli bir anı olduğunu anlattı.

Elbette çocuklarının tuvalete bıraktığı ‘küçük sürprizi’ almak zorunda kalmaları dışında!

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prens Harry polo maçında attan düştü13 Haziran 2022 Pazartesi 16:44
  • Restorasyon sırasında şömineden 1882 tarihli doğum belgesi çıktı12 Haziran 2022 Pazar 12:12
  • Kraliçe, monarşinin planını hazırladı: Kate ve William, Windsor kalesine taşınıyor12 Haziran 2022 Pazar 11:33
  • Prens Charles’tan İngiltere’nin göçmen kararına tepki: Korkunç bir plan11 Haziran 2022 Cumartesi 17:43
  • Kraliyet uzmanı yorumladı: “Harry ve Meghan artık birer yabancı”10 Haziran 2022 Cuma 19:59
  • Prens William tebdil-i kıyafet halkın arasına karıştı09 Haziran 2022 Perşembe 20:24
  • İngiltere'de sigara içme yaşı 21'e çıkarılabilir08 Haziran 2022 Çarşamba 11:49
  • Londra Polis Teşkilatındaki08 Haziran 2022 Çarşamba 09:38
  • Korkunç olay: İngiliz turist, dünyaca ünlü plajda tecavüze uğradı07 Haziran 2022 Salı 21:27
  • Boris Johnson geleneklere aykırı hareket etti07 Haziran 2022 Salı 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti