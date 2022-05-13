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Mağdurlar Meyhanesi ekonomik koşullar nedeniyle kepenk kapattı

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Lefkoşa’nın sevilen meyhanelerinden Mağdurlar Meyhanesi ekonomik koşullar nedeniyle kepenk kapattı. İşletme sahibi Nidayi Saliş “Çok ama çok üzgünüm” ifadelerini kullandı
Mağdurlar Meyhanesi ekonomik koşullar nedeniyle kepenk kapattı

Lefkoşa’nın sevilen meyhanelerinden Mağdurlar Meyhanesi ekonomik koşullar nedeniyle kepenk kapattı. İşletme sahibi Nidayi Saliş “Çok ama çok üzgünüm” ifadelerini kullandı

Mağdurlar Meyhanesi ekonomik koşullar nedeniyle kapandığını duyurdu.

İşletme sahibi Nidayi Saliş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çok ama çok üzgünüm her ilk günün bir de son günü varmış, ağır ekonomik koşullar nedeniyle işletmelerimizin bir bir kapanacağını çok kez söylemiştim televizyon ekranlarında işte o gün bu gündür 8 yıl boyunca yanımda olan ve olmayan herkese çok çok teşekkür ederim, kalın sağlıcakla ve yine de yüce Allah’ım sizleri evlatlarınızın başından eksik etmesin.”

Kaynak: gazetda.com

 

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