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"Mağduruz, yasal hakkımızı arayacağız"

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Girne’deki yasa dışı devir davasında M.E'yi tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan daha sonra serbest bırakılan İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu basın toplantısı düzenledi, “mağdur olduklarını” ileri sürdü.
"Mağduruz, yasal hakkımızı arayacağız"

Girne’deki yasa dışı devir davasında M.E'yi tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan daha sonra serbest bırakılan İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu basın toplantısı düzenledi, “mağdur olduklarını” ileri sürdü. Basın toplantısında açıklamayı Avukat Mert Güçlü yaptı: “Müvekkillerim, M.E ve diğerleri aleyhine gerek yasal gerekse cezai girişimlerde bulunmuşlar, polis otoriteleri nezdinde şikayetçi olmuşlardır”

İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, Girne’deki yasa dışı devir davası nedeniyle  “mağdurlarından olduklarını” ileri sürdü.

Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu avukatları Kemal Şentürkler ve Mert Güçlü ile birlikte bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında basın açıklamasını avukat Mert Güçlü yaptı.

Mert Güçlü yaptığı açıklamada, “Gündemi uzun bir süredir meşgul eden M.E ve diğerleri meseleleri ile ilgili buradayız. Asia Investment Ltd. ortaklarından Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, özellikle  Sahte Evrak Davasından tutuklu bulunan M.E ve diğerlerince şahıslarına yönelik asılsız iddiaları ve bu süreç hakkında bazı açıklamalarda bulunmak istemektedirler” diye konuştu.

Avukat Mert Güçlü “Sözlerime başlamadan evvel bu meseleler ile ilgili geçmişte basında da adları geçtiği cihetle sizlere tanıştırmak istiyorum, İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, kendileri birçok insanın da olduğu gibi M.E ve diğerleri mağdurlarındandırlar” dedi.

Avukat Mert Güçlü özellikle müvekkillerinin kendileri ile ilgili gerçeklerin bir tamam ortaya çıkması niyeti ile ve kendi istekleri ile herhangi bir beklenti veya baskı altında olmaksızın adaya geldiklerini söyledi.

Güçlü, “M.E davasında iftira edilen suçlarla ilgili bunların sadece iftiradan ibaret olduğu ve herkese ayni şekilde uygulandığı gibi bir soruşturmaya tabi olacaklarını bile bile kendi ayakları ile memleketimize gelmişlerdir” dedi.

Müvekkillerinin adaya geldikleri andan itibaren konuyla ilgili soruşturmaya tabi tutulduğunu ve bu suçlarla ilgili hiçbir şekilde bağlantıları olmadıklarının ortaya çıktığını iddia etti.

“İddialarının iftiradan ötede olmadığı artık ortaya çıkmıştır” diyen Güçlü tüm gerçeklerin belgelerle ilgili otoriteler nezdinde kayıt altında mevcut olduğunu savundu.

Güçlü şunları söyledi: “Müvekkillerim geçmişte Asia Investment şirketinde 18 ay ortak olarak çalıştıklarından ve bu konunun uzun zaman basın nezdinde ve kamuoyunda tartışılmasından ötürü M.E ve diğerlerinin iftiralarına yanıt vermek durumunda kalmışlardır. Müvekkillerim Sahte Evrak Davasından tutuklu bulunan M.E ve diğerlerinin şahıslarını itibarsızlaştırmak amaçlı iftira ve karalama dolu iddialarını kamuoyu ile birlikte üzülerek takip etmek durumunda kalmışlardır, işte ortaya atılan iftiraların kafa karışıklığı yaratmaması adına bu açıklamayı yapmalarının zaruri hale geldiğini düşünmektedirler.  M.E ve diğerleri aleyhine gerek yasal gerekse cezai girişimlerde bulunmuşlar, polis otoriteleri nezdinde şikayetçi olmuşlardır”

Mert Güçlü “Müvekkillerimin Ortaklıkları süresince Magic City, Magic Asia ve Magic Kayla projelerini müvekkillerim hayata geçirmiştir. Ayni zamanda taşeron ve şirket ortağı Osman Tıraşoğlu, M.E’ye ait Magic Plus, Magic Palace, Magic Templos ve Magic projelerinin taşeronluğunu da yapmıştır. Ortaklıkta üzerine düşen görevleri yerine getirmeyen, verdiği çekler karşılıksız çıkan, bize asılsız iddialarda bulunan M.E ve diğerleri hakkındaki yasal girişimlerimizin belgelerini önceden de söylediğimiz gibi yasal merciler ile paylaşmış bulunmaktayız ve bu iftiralar karşısında da gerekli yasal adımları atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır” 

Güçlü,  her türlü hukuki girişimi başlattıklarını ve tüm mücadelelerinin bu bağlamda devam edeceğini vurguladı.

 

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