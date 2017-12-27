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MAGEM’den hükümete ve aday olan partilere sorular

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MAGEM’den hükümete ve aday olan partilere sorular
Mağusa Gençlik Merkezi adına Oğuz Ufuk Haksever'in açıklaması şöyle:

"Aralık ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen UBP-DP Hükümeti öğrencilerin Güz Dönemi (Ekim itibari ile) başarı ve destek burslarını yatırmamıştır. KKTC Burs Tüzüğü uyarınca her ayın son haftası ödenmesi gerek burs ödemesi halen daha öğrencilere yapılmamış ve yaz dönemi bursları ise ancak geçtiğimiz ay ödenmiştir.

Mağusa Gençlik Merkezi olarak hükümete sorularımız var.

1- Burs ödemesi neden halen daha yapılmamıştır ?
2- Uzun yıllardır KKTC hükümetlerinin öğrenci burslarını gecikmeli ödeme tavrı söz konusudur. Bu tercihin gençleri zor duruma sokarak, mağduriyet yaratılmaktadır.Hükümet bu konuda gençlere sorumluluklarını yerien getiremediğinin farkında mı ?
3- Şu an hükümette bulunmayan ve Genel Seçim yarışında olan partilerin gençler ve öğrenciler hakkındaki açılımlarını öğrenmek isteriz. Nasıl bir gençlik politikası uygulayacaklarını, gerek ekonomik gerek sosyal olarak ihtiyaç sahibi olan gençlerin haklarının korunmasına yönelik ne gibi açılımlar yapmaktadırlar?

Seçimlerde aday olan partiler, gençlik ve gelecek temasını kullanmaktadır. Buna rağmen ne gençlik politikalarından söz etmekte, ne de 2018 yılı bütçesinin gençliğin ihtiyaçlarına duyarlı bir biçimde oluşturulacağına yönelik bir açıklama yapmaktadır. Yeni hükümet kurulunca öncelikli talebimiz gençliğe duyarlı bütçelendirme gündemlerine alarak, gençlerin burs, kontenjan gibi haklarının korunmasına yönelik tavır takınmalarıdır.

Biz öğrenciler ve bu ülkenin gençleri olarak hükümetten hakkımız eksik olan bursların bir an önce ödenmesini talep eder, gelecekte de bursların zamanında ödenmesine yönelik bir politikanın hayata geçmesini talep ederiz.

Oğuz Ufuk Haksever
Mağusa Gençlik Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı”

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