Magnitogorsk’taki faciada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Magnitogorsk’taki faciada çöken binanın yıkıntılarının altından 14 cesedin çıkarıldığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Çelyabinsk bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sonucunda yıkıntıların altından 1’i çocuk 14 kişinin cesedi çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.
Magnitogorsk’ta 31 Aralık’ta bir binada gaz patlaması meydana gelmişti, bina patlama sonucunda çökmüştü. Binada 120 kişinin bulunduğu aktarılmıştı.
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