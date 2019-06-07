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Mağuda'da kurşunlama olayının detayları ortaya çıkıyor! Hedef kadın bir avukat mı?

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Mağuda'da kurşunlama olayının detayları ortaya çıkıyor! Hedef kadın bir avukat mı?
Mağuda'da kurşunlama olayının detayları ortaya çıkıyor! Hedef kadın bir avukat mı?

1 Haziran 2019 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da İlker Karter Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kullanılmayan 22 nolu ofisinin ateşli silah ile 3 el ateş edilerek camlarının kırılması olayı ile ilgili tutuklanan S.O, Y.B, F.B, İ.S, V.B ve M.G bugün 7.6.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına hazır olan savcı Ahmet Özlemler meselenin tahkikatını yapan Müft. Muavini Halil Seven’i tanık kürsüsüne çağırdı. Yemin tahtında şahadet veren Seven zanlıların 4.6.19 tarihinden bu güne değin tutuklu olduklarını anımsattı ve süreç içinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aktardı. seven şahadetinde, zanlı 1,2,3 ün ayni tarihte Girne’de ikamet ettikleri evde tespit edilerek tutuklandıklarını, zanlı 1’in gönüllü, zanlı 2 ve 3’ ün de birer açık ifade verdiklerini, zanlı 4 ve 6 nın da derdest emri gereği 4.6.19 tarihinde tutuklandığını aktardı. Zanlı 5 in başka bir mesele ile ilgili Lefkoşa’da tutuklu olması nedeniyle oradan teslim alındığını belirten Seven zanlı 6 nın evinde yapılan aramada bulunan 1 adet 9 mm çapında canlı merminin emare olarak alındığını aktardı. Süreç içerisinde zanlı 1 suçunu kabul eder nitelikte ikinci bir gönüllü ifade verdiği, birçok kamera görüntüsü ve ifadeler de alındığına vurgu yaptı.

Türkiye-Güney Kıbrıs-İngiltere bağlantılı organize işlenmiş bir suç
Olayın ciddiyetine değinen Müft.Muavini Seven olayın Türkiye-Güney Kıbrıs-İngiltere bağlantılı organize işlenmiş bir suç olduğuna vurgu yaptı. 4 günlük sürede 5 gönüllü ifade, 2 açık ifade, 20 ifade alındığını, olay mahallinde 3 adet boş kovan, 3 adet deforme mermi çekirdeğinin emare alındığını belirtti. Ayrıca 100 ün üstünde kamera görüntüsünün incelendiği ve halen incelenmekte olduğunu, bu görevle ilgili oluşturulan bir ekibin yoğun olarak kamera görüntülerini incelemekte olduklarını aktaran Seven zanlıların 46 kez telefon görüşmesi yaptıklarını, gelen raporların incelenmekte olduğunu belirtti.

Yoğun bir tempo içerisinde aralıksız çalıştıklarını belirten Seven birisi İngiltere’ de olmak üzere 3 şahsın daha aranmakta olduğuna vurgu yaptı. olayda sürekli gelişme beklenmesi nedeniyle bu aşamada zanlıların serbest kalmasının sakıncalarına değinen Seven zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Daha sonra savcı Ahmet Özlemlerin tahkikatla ilgili sorularını kendinden emin bir şekilde cevaplayan Seven dikkat çekici noktalara da değindi.

Zanlı 2 Güney Kıbrıs telefon kartından arandı
Seven şahadetinde zanlı 2 nin cep telefonundan yaptığı incelemede, zanlı 2 nin güney Kıbrıs telefon hattından yurt dışında bulunan ve olayın direktifini veren V.Ç tarafından arandığının tespit edildiğini, zanlı 4 ve 5 in birbirlerine ters düşer ifade verdiklerini hangisinin doğruyu söylediğinin tespitine çalışıldığını belirterek kullanılan silahın henüz bulunamadığına vurgu yaptı,

Hedefte şaşma yaşandı. Esas hedef bir bayan avukattı.
Konu binada bulunan ve kıdemli bir savcıya ait olduğu belirtilen 22 nolu boş ofisin hedef şaşması sonucu kurşunlandığına dair tespitimiz var diyen Seven esas hedefin aynı binada bulunan ve bayan bir avukatın kullanımında bulunan ofisin olduğunu belirtti.

Türkiye, İngiltere ve Güney Kıbrıs ile bugün itibarıyla yazışmaların yapıldığına değinen Seven daha sonra savunma avukatlarının sorularını yanıtladı. Kendinden emin cevaplarla soruları cevaplayan Seven şahadetinde açık nokta bırakmadı. Gönüllü ifade veren zanlının ifadesinin diğer zanlıya ivedi olarak okunması gerektiğinin yasa gereği olduğuna dair bir avukat tarafından sorulan soruya Seven’ın cevabı “ evet biliyorum, doğrudur. Ancak bundan önce yapılması gereken çok daha acil konular vardı. İvedilik sırasına göre öncelikleri dikkate alıyoruz” diye cevapladı.

Heyecanlı ve yoğun geçen tutukluluk duruşması sonrasında yargıç Umut İnan, 6 zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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