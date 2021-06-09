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Mağusa ağıllar bölgesinde yangın çıktı! 3 kişi tutuklandı!

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Mağusa’da ağıllar bölgesinde yangın çıktı, 870 adet balya yanarak zarar gördü; 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Mağusa ağıllar bölgesinde yangın çıktı! 3 kişi tutuklandı!

Mağusa’da ağıllar bölgesinde bugün saat 15:00 sıralarında çıkan yangın sonucu 870 adet balya yanarak zarar gördü, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Gazimağusa’da Ağıllar bölgesinde M.F(E-43), K.K.(E-32) ve B.K.(E-56)’ye ait ağılın çatı kısmında gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın kaynak yaptığı sırada kaynaktan düşen ateşin K.K’ye ait büyük rulo halindeki arpa kalem arpalarının üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın hızla yayılarak Ali Onbaşı’ya ait ağıla sirayet etmiş ve 500 adet büyük rulo arpa kalem balası, 370 adet büyük rulo buğday sano balası ve üzerlerini örtmede kullanılan sera malzemesi yanarak zarar gördü.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri, Gazimağusa Belediye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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