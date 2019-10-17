Gazimağusa'da bulunan Mağusa Anıt Ticaret Merkezi'nin elektirikleri 2 aydır kesik!
Mağusa Anıt Ticaret Merkezi'nin sahibi Gazimağusa Belediyesi'nin 2 aydır elektrik ücretini ödemedipğinden elektirklerin kesildiği öğrenildi.
Gazimağusa Belediyesi iş merkezi kurulduğundan bu yana iş merkezindeki iş yerleirni kiralıyor. GMB ise tuvaletelr ve koridorların elektrik ücretini kendisi ödüyor.
GMB'nin 2 aydır bu sayaçların elektriklerini ödemeediğini belirten bölge esnafı DETAY Gazetesi'ne ulaşarak şikayetlerini dile getidi.
Elektirklerin 2 aydır kesik olduğunu belirten esnaf özellikle geceleri gelen turistlere ve müşterilerine kararnlıkta tuvaletin yolunu göstermekten utandıklarını belirtitler.
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