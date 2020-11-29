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Mağusa Belediyesi 6 milyon TL overdraft (eksi bakiyeli) hesabı yeniden açma kararı aldı

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Mağusa Belediyesi, içerisinde bulunduğu mali kriz nedeniyle daha önce CTP Meclis Üyeleri’nin baskıları sonucu kapatılan overdraft (eksi bakiyeli) borçlanma hesabını, 20 Kasım 2020 tarihli belediye meclis toplantısında yeniden aldı
Mağusa Belediyesi 6 milyon TL overdraft (eksi bakiyeli) hesabı yeniden açma kararı aldı

Mağusa Belediyesi, içerisinde bulunduğu mali kriz nedeniyle daha önce Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Üyeleri’nin baskıları sonucu kapatılan overdraft (eksi bakiyeli) borçlanma hesabını, 20 Kasım 2020 tarihli belediye meclis toplantısında yeniden açma kararı aldı.

Belediye yönetimi Mağusa halkının sırtına 6 milyon TL tutarındaki ekstra borç yükü yüklenecek bu kararı; Belediye Başkanı İsmail Arter, Bağımsız Meclis Üyesi Ali Yakar, Demokrat Parti (DP) Belediye Meclis Üyesi Türksal İnce, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Belediye Meclis Üyesi Ahmet Öztenay, UBP Belediye Meclis Üyesi Hidayet Uysal, Bağımsız Üye Mehmetali Doğan, Bağımsız Üye Hayrettin Güder ve TDP-YKP Belediye Meclis Üyesi Üyesi Ulus Irkad olmak üzere sadece 7 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda aldı.

Söz konusu tartışmalı kararın alınacağı belediye meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için önce ertelendi, ardından 20 Kasım 2020 tarihinde ikinci kez toplanarak yasa gereği 5’te 2 çoğunluk sağlanması nedeniyle oturum açıldı. Bu kadar önemli bir kararın görüşüleceği toplantı katılım sayısının az olması nedeniyle her ne kadar da yasal olsa da etik olmadığına, halkın çoğunluğunun iradesinin görmezden gelindiğine inanmaktayız.

CTP Mağusa Belediyesi Meclis Grubu olarak gelinen aşamada süreç ile ilgili siz değerli halkımıza bazı bilgiler verme ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir.

Şöyle ki, Mağusa Belediyesi’nin 29 Ocak 2020 tarihli belediye meclisi toplantısının 1/20 sayılı kararında overdraft limiti kapatılarak, borçların tek bankada, daha az faizle toplanması kararı alınmıştı. Bu kararın amacı yüksek faizli overdraft hesabı ve diğer banka borcunun kapatılarak tek bankada toplanıp daha az faiz ödeyerek tasarruf edilmesi ve mali yapının düzeltilmesinin sağlanmasıydı.  Yine bu dönemde overdraft hesabını kapatılmasında ısrar etmemizdeki bir diğer unsur da belediye yönetiminin overdraft limitini yasal olmayan bir şekilde artırması ve bu hesabın ek faizlerle suistimal edilmesiydi.

Ancak ne yazık ki İsmail Arter tasarruflu ve sorumlu yönetim anlayışı yerine, savurgan ve sorumsuz yönetim anlayışına devam etti. Bunun sonucu olarak da mali açıkları tasarruf yerine borç ile kapatma yolunu seçti. Üstelik, belediye meclis üyelerinin çoğunluğunun benimsemediği bu kararı, çoğunluğun katılmadığı bir toplantıda hayata geçirdi.

Biz CTP’li belediye meclis üyeleri olarak gelinen bu süreçte sayın İsmail Arter’i savurgan yönetim anlayışından vazgeçmeye ve halkın vergilerinden oluşan belediye gelirlerini hesapsız ve plansız bir şekilde harcamak yerine, halkın yararına kullanmaya bir kez daha davet ediyoruz. Aksi takdirde Mağusa halkının ve belediye emekçilerinin bu durumdan gördükleri zarar daha da artacaktır. Siz değerli halkımıza, bu anlayışa “Dur” denilmediği takdirde Mağusamızı ve belediye emekçilerimizi daha da zor günlerin beklediğini bildirmek isteriz.

 

CTP Mağusa Belediyesi Meclis Grubu

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