Mağusa Türk Genel İş Sendikasının, Mağusa Belediyesinde başlatmış olduğu haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.
Aylardır sorunlarına çözüm üretilmeyen Mağusa Belediyesi emekçilerin ortaya koyduğu direnişin mutlaka kazanılacağını ve kaybedenin emek karşıtı anlayışın olacağından hiç bir şüphemiz yoktur.
Mağusa Belediyesi emekçilerinin ortaya koyduğu direnişi EL-SEN olarak selamlıyor ve dayanışmamızı belirtiyoruz.
Kubilay ÖZKIRAÇ
El-Sen Genel Başkanı
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