Mağusa Belediyesi önünde eylem:Maaşlarla aramıza, sosyal mesafe koydunuz

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısına ve uygulamalara dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısına ve uygulamalara dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Gazimağusa Belediyesi’nin önündeki eyleme, Dev-İş Federasyonu Başkanı Koral Aşam ile Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit de katılarak, destek verdi.

Eylemciler, Gazimağusa Belediyesi’nin girişine “Maaşlarla aramıza, sosyal mesafe koydunuz” yazılı pankart asarken, “Bizim İçin Emek, En Yüce Değerdir. Ya Sizin İçin?” yazılı siyah tişört giydi.

KARAGİL

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, eylem sırasında yaptığı açıklamada, bugünkü eylemin, sorunların birikiminin sonucu ve çalışanların ekmek kavgası olduğunu belirtti. Karagil, iddiaların aksine, asla bir siyasi partiye bağımlı olmadıklarını ve siyaset yapmadıklarını vurguladı.

Karagil, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının 12 aydır ek mesailerini alamadığını, 2 yılda 35 milyon TL borçlanılmasına rağmen maaşların gününde ödenemediğini kaydetti.

Karagil, elektriği, borcu nedeniyle bir hafta önce kesilen belediyenin, çalışanların maaşlarından kesinti yapmasına rağmen İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapmadığını ve çalışanını mağdur ettiğini savundu.

Emekli olanlara üzerinden 8 ay geçmesine rağmen ikramiyelerinin ödenmediğini ancak evde, boş binalarda oturan veya işe gelir gibi yapan onlarca ayrıcalıklı çalışana maaş ödendiğini ileri süren Karagil, işe gelmeyen veya istediği saatte gelip gidenler konusunda disiplin yönetmeliğinin işletilmediğini iddia etti.

Karagil, Gazimağusa Belediyesi’nin bugünkü mali noktaya, kendiliğinden değil de yönetenle birlikte çıkar ve menfaat peşinde koşan bazı meclis üyeleri sayesinde geldiğini savundu.

AŞAM

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, yine bir belediye klasiğiyle karşı karşıya olunduğunu ve hakkını arayan çalışanın siyaset yapmakla suçlandığını ifade etti.

Dev-İş’e bağlı 10 belediyede de benzer asılsız suçlamalar yapıldığına işaret eden Aşam, emekçilerin emeklerinin karşılığı olan ücret, maaş ve ek mesai için eylem yaptıklarının altını çizdi.

Geçici işçi alımını örnek göstererek, belediye başkanlarının “padişah yetkileri”nin kontrol altına alınması gerektiğini kaydeden Aşam, geçici işçi alımlarının siyasi nedenlerle yapıldığını ve bunun hem belediyelerin mali yapısını bozduğunu, hem de çalışanları mağdur ettiğini kaydetti.

Belediyelerin esas sahiplerinin çalışanlar ve halk, başkanların ise gelip geçici olduğunu söyleyen Aşam, davalarının emek mücadelesi olduğuna işaret ederek, çalışanların haklarına sahip çıkmak için seslerini yükselteceklerini söyledi.