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Mağusa Belediyesi’nde yarın uyarı grevi yapılacak

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Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası maaşların ve geçici personelin geriye kalan yan haklarının halen ödenmemesine rağmen devam eden istihdamlar nedeniyle yarın uyarı grevine gidiyor.
Mağusa Belediyesi’nde yarın uyarı grevi yapılacak

Mağusa Belediyesi’nde maaş krizine rağmen devam eden istihdamlar nedeni ile belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası yarın 7 saatlik uyarı grevi kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Mağusa Türk Genel İş Sendikası yönetim kurulu olarak 2021 tarihinden itibaren ödenmeyen ek mesailer, 15 ‘lik maaşların zamanında ödenmemesi, geçici personelin geriye kalan yan haklarının halen ödenmemesi, GAMABEL personelin ödenmeyen Ocak maaşları ve tüm bunlara rağmen devam eden istihdamlar nedeniyle 17 Şubat 2022 tarihinde, 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grev kararı alındığı belirtildi.

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