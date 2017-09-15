Mağusa Belediyesi'nden "Derinya" açıklaması

Gazimağusa Belediyesi halkla ilişkiler birimi, Derinya Halk Plajı’nın kapalı olacağı tarihlerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada yerel bir gazetenin ve bazı medya yayın organlarında yer alan Derinya Halk Plajı’nın kapalı olma sebebine ilişkin yapılan haberlerin “bilgiden yoksun” olarak yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Eylül 2017 tarihinde, Yenidüzen gazetesi ve bazı medya yayın organlarında yer alan, Gazimağusa Derinya Halk Plajının kapalı olma sebebine ilişkin mesnetsiz ve bilgiden yoksun haberlerin yer aldığı görülmüştür.

Derinya Halk Plajının işletmesine yönelik bütün faaliyetler, yapılan protokol esaslarında uygun olarak Güv.K.K.lığı , ilgili Birlik komutanlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile ile koordine edilmektedir.

13,21,22 ve 26 Eylül 2017 tarihlerinde alınan ve alınacak tüm tedbirler, halkın emniyeti ve güvenliği için olup Gazimağusa Belediyesi ve Güv. K.K. lığı arasında yapılan protokolde de açıkça yer almaktadır.

Gazimağusa Belediyesi sorumluluğunda işletilen Derinya Halk Plajının 14 Temmuz 2017 tarihinde Gazimağusa Belediyesi ve Güv.K.K. lığı tarafından imzalanan protokolün 7’inci maddesi gereği , Güv.K. 4’üncü P.A.K lığı tarafından 3(üç) gün önceden haber verilmek suretiyle, plaja gelen vatandaşların güvenliği ve bölgenin emniyeti açısından, denetleme, atış eğitimi ve seferberlik tatbikatlarının icra edileceği günlerde kullanıma kapalı olacaktır.

Güv.K.K. lığı sorumluluğunda bulunan Derinya bölgesindeki ‘Derinya Halk Plajı ve Gazinosu mevcut tesisleri, açıldığı günden beri Gazimağusa Halkına en iyi şekilde hizmet vermektedir. Halkın büyük ilgi gösterdiği Derinya Halk Plajı protokol esaslarına uygun olarak 29 Ekim 2017 tarihine kadar da hizmet verecektir.

Derinya Halk plajının işletmesine yönelik tüm uygulamaların imza altına alınan protokol esaslarına göre yapıldığı, protokol dışında hiçbir uygulamanın yapılamayacağını kamuoyuna bildiririz.