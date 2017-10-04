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Mağusa belgeseli ilk kez izleyici karşısına çıkıyor

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Mağusa belgeseli ilk kez izleyici karşısına çıkıyor
Türk Dünyası 2. Belgesel Film Festivali ve Yarışmasının KKTC gösterimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde yapılıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, proje ortakları arasında KKTC’den Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Güzelyurt Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi’nin bulunduğu festivalde, Danışma Kurulu Üyeliğini DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam üstleniyor.

Yarışmada profesyonel kategoride ve öğrenci kategorisinde dereceye giren filmlerin DAÜ’deki gösterimleri 6 Ekim 2017 Cuma günü İletişim Fakültesi Salonu’nda “Gazimağusa Seçkileri” adı ile gerçekleştirilecek.

Gösterimlerden önce saat 10:00’da DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Gazimağusa” konulu fotoğraf sergisi açılışı ve plaket töreni yapılacak.

Ardından saat 11:00’de moderatörlüğünü DAÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Pembe Tölük’ün yapacağı, Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları, Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan ve Araştırma Görevlisi Mert Yusuf Özlük’ün konuşmacı olarak katılacağı belgesel ve sinema konulu panel gerçekleştirilecek.

MAĞUSA BELGESELİ İLK KEZ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

Panelin ardından DAÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Mert Yusuf Özlük’ün yönetmenliğini yaptığı, yönetmen yardımcılığını ise DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Engin Aluç’un üstlendiği Mağusa Belgeseli, ilk kez izleyici ile buluşacak.

Mağusa Belgeseli’nin gösteriminin ardından yönetmenle söyleşi gerçekleşecek ve daha sonra 2. Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’nda dereceye giren 3 belgeselin ve finalist 2 belgeselin gösterimleri yapılacak.

ÖDÜLLÜ BELGESELLER VE FİNALİSTLER İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

“Mağusa Seçkileri” adı altında gösterime girecek olan ve festivalde dereceye giren filmler şöyle:

“Profesyonel Kategori’de en iyi belgesel ödülüne layık görülen ‘Blank Sheet’ adlı Türkmenistan yapımı belgeselin yönetmeni Aina Meredova, Öğrenci Kategorisi’nde en iyi belgesel ödülüne layık görülen Kırgızistan yapımı ‘Oymok’ adlı belgeselin yönetmeni Kaseit Kubaniçbek, Prof. Tevfik İsmailov özel ödülüne layık görülen Başkurdistan yapımı ‘7 Maidens Theatre’ adlı belgeselin yönetmeni Kirsten Gainet, finalistlerden Kazakistan yapımı “The Way” adlı belgeselin yönetmenleri Eugene Lumpov ve Alexandra Lumpova, Gümüşhane Üniversitesi yapımı “Kırmızı” adlı belgeselin yönetmeni ise Abdurrahman Demir”

GÖSTERİMLER DEVAM EDECEK…

Diğer gösterim tarihleri ve yerleri ise şöyle: 13-14 Ekim  tarihlerinde Bakü Devlet Üniversitesi, 19-20 Ekim tarihlerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde, 26-27 Ekim tarihlerinde Kazakistan Al Farabi Üniversitesi’nde, 30-31 Ekim tarihlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde ve son olarak 6-7 Kasım tarihlerinde Saraybosna Üniversitesi’nde gösterimler yapılacak.

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