Mağusa bölgesinde geçiş kapılarını Kıbrıslı Türkler Rumlardan çok kullanıyor

Verilerin, Mağusa bölgesindeki kapılardan Rumlardan çok Kıbrıslı Türklerin geçiş yaptığını gösterdiği haber verildi.

Rum tarafında son günlerde Derinya’da sınır kapısı açılması konusunda başlayan ve “Derinya” ve Ay.Napa belediye başkanlarının görüş ayrılıklarıyla tırmanan tartışmaların ardından Alithia, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki temsilciliğinden aldığı geçişlerle ilgili verileri yayımlayarak konuyla ilgili durumu ortaya koydu.

Haberi “Kıbrıslı Türkler Bizi Daha Çok Tercih Ediyor” başlığıyla aktaran gazete Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki temsilciliğinin KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından geçişlerle ilgili 2016 raporunun yakında hazır olacağını yazdı, 2015 raporundaki verileri aktardı.

Habere göre 2015’te bütün geçiş noktaları üzerinden: Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Rumlar toplam 534 bin 879 kez ve Rum plakalı araçlar 189 bin 27 kez geçiş yaptı. KKTC’den Güney’e Kıbrıslı Türklerin geçiş sayısı 1 milyon 55 bin 130 kez ve KKTC plakalı araç geçiş sayısı da 382 bin 621 kez oldu.

Aynı yıl içerisinde 491 bin 860 kez AB vatandaşı (Rum vatandaşlarına ilaveten) ve üçüncü ülkelerden kişiler kapılardan her iki tarafa geçişi yaptı. Bu geçişlerin yüzde 71’i Ledra Palace kapısından gerçekleşti ve ezici çoğunluğunu turistler oluşturdu.

Gazete Beyarmudu ve Akyar kapılarından geçişler konusunda (Rum polisinin elinde veri olmadığı için) Dikelya üs polisinden edindiği verilere dayanarak 2015 içerisinde Güney’den KKTC’ye toplam Rum geçişi sayısının 115 bin 335 kez, KKTC’den Güney’e geçen toplam Kıbrıslı Türk geçişi sayısının ise 389 bin 412 kez olduğuna dikkat çekti.

Beyarmudu ve Akyar kapılarından her iki tarafa da geçiş yapan AB vatandaşı ve üçüncü ülke vatandaşının 258 bin 810 kez geçiş yaptığı ve bunların ezici çoğunluğunu da turistlerin oluşturduğu kaydedilen haberde bu verilerin, Mağusa bölgesinden Güney’e e geçen Kıbrıslı Türk sayısının KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rum sayısının iki katı olduğunu açıkça gösterdiğine dikkat çekildi.

Gazeteye göre, açılabilmesi için son çalışmaların yapılmakta olduğu Derinya geçidi konusunda “Derinya” Belediye Başkanı ile Ay. Napa Belediye Başkanı’nın düşünceleri birbirine taban tabana zıt. Biri, geçidin kısıtlama olmadan açılması halinde Ay. Napa ve Protara turistik bölgelerini olumsuz etkileyeceği, öteki ise turizme sorun yaratmamakla kalmayıp aksine yardımcı olacağı görüşünde.