  • BIST 1.862,16
  • Altın 680.13094
  • Dolar 11.7121
  • Euro 13.2655
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMerck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

Mağusa Esnafından DP’ye Yoğun İlgi

»
DP Genel Başkanı ve DP Milletvekili adayları Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.
Mağusa Esnafından DP’ye Yoğun İlgi

 Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Perşembe Pazarı ziyaretine, DP Milletvekili adayları ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Demokrat Parti’nin bir denge partisi olduğu ve hükümetlerde yer alması gerekliliği konusunda ortak bir kanıyı belirten esnaf, DP adaylarının genç isimlerden oluşmasının da umut verici olduğu ifade edildi.

Perşembe Pazarı esnafı ve Pazar’ı ziyaret eden vatandaşların özellikle DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na yönelik sıcak ve samimi tavırları, sadece seçim döneminde değil, her zaman Gazimağusa esnafı ve halkıyla iç içe olan bir siyasetçi olduğu belirtildi.

ESNAF VE VATANDAŞTAN, ASGARİ ÜCRET MEMNUNİYETİ...

Pandemi ile mücadele sürecinde yaşanan ekonomik daralma ve ardından döviz kurlarındaki artışın yol açtığı hayat pahalılığına karşı, çalışanı ve aynı zamanda işvereni de koruyarak belirlenen yeni asgari ücret ile ilgili esnaf ve vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılanan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 23 Ocak seçimlerinin ardından, daha güçlü bir DP’nin hükümette yer alacağına olan inancın güçlü olduğu esnaf ve vatandaş tarafından dile getirildi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP: Seçime Giderken Hükümet Popülist Davrandı23 Aralık 2021 Perşembe 19:06
  • Sucuoğlu: Döviz Düşüyor Marketlerdeki Fiyatlarda Orantılı Şekilde Yavaş Yavaş İnmeye Başladı. Denetimler Sürüyor23 Aralık 2021 Perşembe 18:42
  • Özyiğit, BRTK Müdürü Özkurt’u Kabul Etti23 Aralık 2021 Perşembe 18:28
  • Rahvancıoğlu: Rejime Muhalif Olan Herkese Sesleniyoruz23 Aralık 2021 Perşembe 18:09
  • Erhürman: Hedeflerimiz Arasında Lefkoşa’da Yeni Bir Kapı Var23 Aralık 2021 Perşembe 18:03
  • Çeler: Seçim Uğruna Asgari Ücretliyle Oyun Oynanıyor23 Aralık 2021 Perşembe 17:42
  • TKP-YG Yarın Yapılacak Mitinge Herkesin Katılarak Ses Vermesi Gerektiğini Söyledi23 Aralık 2021 Perşembe 16:41
  • Ataoğlu: DP KKTC'in en köklü 3 partisinden biri23 Aralık 2021 Perşembe 16:06
  • Ersoy: “Mevcut Rejimin Karakterine Karşı Muhalefet Yapıyoruz”23 Aralık 2021 Perşembe 15:54
  • Özyiğit: En Küçük İhaleler Bile Ankara’da Açılacaksa Bizim İnsanlarımız Nasıl İş Yapacak?23 Aralık 2021 Perşembe 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti