Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22. düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Fatma Sönmez Aydoğdu’nun hazırladığı,Bülent Günkut ve Günkut Ajans Marka Models işbirliği ile “Bir Kıbrıs Destanı” Gala Defilesi düzenlendi.

22.si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Fatma Sönmez Aydoğdu’nun hazırladığı,Bülent Günkut ve Günkut Ajans Marka Models işbirliği ile “Bir Kıbrıs Destanı” Gala Defilesi düzenlendi.