Gazimağusa Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Maraş’da bulunan Mağusa Gelişim Akademisi’nde aşı programına başlandı.
Gazimağusa Bölgesi’nde yaşayan 55 yaş üstü vatandaşlar sıkışıklık yaşanmaması adına randevu sistemiyle aşılanıyor
Gazimağusa Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Maraş’da bulunan Mağusa Gelişim Akademisi’nde aşı programına başlandı.
Gazimağusa Bölgesi’nde yaşayan 55 yaş üstü vatandaşlar sıkışıklık yaşanmaması adına randevu sistemiyle aşılanıyor
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