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Mağusa Gençlik Birliği Derneği, 12 maddelik Gençlik Manifestosu yayınladı

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Mağusa Gençlik Birliği Derneği, gelecek pazar yapılacak erken genel seçim kapsamında ülkeyi yönetmeye aday olan ve seçime katılan siyasi parti ve adaylara 12 maddelik Gençlik Manifestosu çerçevesinde taleplerini iletti.
Mağusa Gençlik Birliği Derneği, 12 maddelik Gençlik Manifestosu yayınladı

Mağusa Gençlik Birliği Derneği, gelecek pazar yapılacak erken genel seçim kapsamında ülkeyi yönetmeye aday olan ve seçime katılan siyasi parti ve adaylara 12 maddelik Gençlik Manifestosu çerçevesinde taleplerini iletti.


Manifestoda,  ilk ve orta öğretimde tüm genç bireyler arasında eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, gençlerin sosyoekonomik düzeyi fark etmeksizin ücretsiz ve kaliteli kamusal eğitimden yararlanmalarının sağlanması isteniyor.
Yükseköğrenimde eğitim gören gençlerin ekonomik anlamda ayakta durmasına katkı koyan, devlet tarafından verilen bursların yasal çerçevede daha adil bir sistem sağlamak adına Burs Tüzüğü’nün yeniden düzenlenmesi ve burs ödemelerinin ilgili tüzüğün belirttiği zaman zarfında öğrencilere yapılması, genç işsizliğe kapsamlı ve uzun vadeli bir çözüm üretilmesi, genç girişimciliğin ve genç istihdamının teşvik edilmesi Gençlik Bakanlığı kurulması gibi talepler de yer alıyor.


Gençlik Dairesi’nin daha kurumsal yapıya oturtulması, ülkeyi tüm siyasi ve ekonomik ambargolara rağmen uluslararası arenada, spor, sanat, kültür ve eğitim gibi alanlarda temsil eden gençlere devlet teşviki ve desteği sağlanması, orta öğretim müfredatına çevre ve iklim eğitiminin eklenmesi, bisiklet kullanımının devlet teşviki kapsamına alınması, kamu kurumlarında ücretli staj, teknolojik altyapıya yatırım yapılması, Eğitim Bakanlığı bünyesinde, gençlere ülke içi istihdama yönelik doğru meslek seçimi yapabilmeleri adına rehberlik edecek ve danışma hizmeti sağlayacak bir birim kurulmasını da talepler arasında.

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