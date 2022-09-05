Dernekten verilen bilgiye göre, Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Eylül 2022 – Ağustos 2023 dönemi için dernek kurullarında görev dağılımı şöyle oldu:

“Yönetim Kurulu: Başkan – Ali Furkan Çetiner, Başkan Yardımcısı – Buse Özkan, Genel Sekreter – Oğuz Ufuk Haksever, Sayman –Görkem Akilhoca, Etkinlik Sekreteri – Nesrin Yüceulaş, Dış İlişkiler Sekreteri –İzel Üngör, Eğitim Sekreteri – Halilcan Okutan, Sosyal Medya Sekreteri –Gülten İnan, Üyelikler Sekreteri –Burak Karip, Spor Sekreteri – Kamuran Konuker, Çevre Sekreteri –Hasan Debeş, Kültür ve Sanat Sekreteri –Damla Lama, Yedek Üye – Merve Önkaya, Yedek Üye – Fatma Dalokay.

Disiplin Kurulu: Başkan – Uygar Küçüksu, Üye – Beyza Bilgen, Üye –Yaren Müezzin, Yedek Üye – Sedat İzcan, Yedek Üye – Berkan Umut Dağlı.

Denetleme Kurulu: Başkan – Eren Aktaş, Üye – Ardıç Taşcıoğlu, Üye – Beste Cansever, Yedek Üye – Salih Toksöz, Yedek Üye – Faruk Sertbay.”

Açıklamada, yeni dönemde göreve getirilen kurulların, Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucağı ve bu yönde aktiviteler organize edeceği belirtildi.