Dernekten verilen bilgiye göre, Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Eylül 2022 – Ağustos 2023 dönemi için dernek kurullarında görev dağılımı şöyle oldu:
“Yönetim Kurulu: Başkan – Ali Furkan Çetiner, Başkan Yardımcısı – Buse Özkan, Genel Sekreter – Oğuz Ufuk Haksever, Sayman –Görkem Akilhoca, Etkinlik Sekreteri – Nesrin Yüceulaş, Dış İlişkiler Sekreteri –İzel Üngör, Eğitim Sekreteri – Halilcan Okutan, Sosyal Medya Sekreteri –Gülten İnan, Üyelikler Sekreteri –Burak Karip, Spor Sekreteri – Kamuran Konuker, Çevre Sekreteri –Hasan Debeş, Kültür ve Sanat Sekreteri –Damla Lama, Yedek Üye – Merve Önkaya, Yedek Üye – Fatma Dalokay.
Disiplin Kurulu: Başkan – Uygar Küçüksu, Üye – Beyza Bilgen, Üye –Yaren Müezzin, Yedek Üye – Sedat İzcan, Yedek Üye – Berkan Umut Dağlı.
Denetleme Kurulu: Başkan – Eren Aktaş, Üye – Ardıç Taşcıoğlu, Üye – Beste Cansever, Yedek Üye – Salih Toksöz, Yedek Üye – Faruk Sertbay.”
Açıklamada, yeni dönemde göreve getirilen kurulların, Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucağı ve bu yönde aktiviteler organize edeceği belirtildi.
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