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Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Mağusa Gençlik Birliği Derneği Başkanı Ali Furkan Çetiner oldu.
Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Dernekten verilen bilgiye göre, Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Eylül 2022 – Ağustos 2023 dönemi için dernek kurullarında görev dağılımı şöyle oldu:

“Yönetim Kurulu: Başkan – Ali Furkan Çetiner, Başkan Yardımcısı – Buse Özkan, Genel Sekreter – Oğuz Ufuk Haksever, Sayman –Görkem Akilhoca, Etkinlik Sekreteri – Nesrin Yüceulaş, Dış İlişkiler Sekreteri –İzel Üngör, Eğitim Sekreteri – Halilcan Okutan, Sosyal Medya Sekreteri –Gülten İnan, Üyelikler Sekreteri –Burak Karip, Spor Sekreteri – Kamuran Konuker, Çevre Sekreteri –Hasan Debeş, Kültür ve Sanat Sekreteri –Damla Lama, Yedek Üye – Merve Önkaya, Yedek Üye – Fatma Dalokay.

Disiplin Kurulu: Başkan – Uygar Küçüksu, Üye – Beyza Bilgen, Üye –Yaren Müezzin, Yedek Üye – Sedat İzcan, Yedek Üye – Berkan Umut Dağlı.

Denetleme Kurulu: Başkan – Eren Aktaş, Üye – Ardıç Taşcıoğlu, Üye – Beste Cansever, Yedek Üye – Salih Toksöz, Yedek Üye – Faruk Sertbay.”

Açıklamada, yeni dönemde göreve getirilen kurulların, Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucağı ve bu yönde aktiviteler organize edeceği belirtildi.

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