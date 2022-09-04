Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurul’unu Gerçekleştirdi!

3 Eylül 2022 Cumartesi günü Mağusa Kaleiçi Buğday Kafe’de gerçekleşen Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nda Eylül 2022 – Ağustos 2023 dönemi için dernek kurullarında görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.
Yönetim Kurulu
Başkan - Ali Furkan Çetiner
Başkan Yardımcısı - Buse Özkan
Genel Sekreter – Oğuz Ufuk Haksever
Sayman –Görkem Akilhoca
Etkinlik Sekreteri - Nesrin Yüceulaş
Dış İlişkiler Sekreteri –İzel Üngör
Eğitim Sekreteri - Halilcan Okutan
Sosyal Medya Sekreteri –Gülten İnan
Üyelikler Sekreteri –Burak Karip
Spor Sekreteri – Kamuran Konuker
Çevre Sekreteri –Hasan Debeş
Kültür ve Sanat Sekreteri –Damla Lama
Yedek Üye - Merve Önkaya
Yedek Üye - Fatma Dalokay
Disiplin Kurulu
Başkan - Uygar Küçüksu
Üye - Beyza Bilgen
Üye –Yaren Müezzin
Yedek Üye - Sedat İzcan
Yedek Üye - Berkan Umut Dağlı
Denetleme Kurulu
Başkan - Eren Aktaş
Üye - Ardıç Taşcıoğlu
Üye - Beste Cansever
Yedek Üye – Salih Toksöz
Yedek Üye - Faruk Sertbay
Yeni dönemde göreve getirilen kurullarımız Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve
sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucak ve bu yönde aktiviteler organize
edecektir.
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