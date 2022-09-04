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Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurul’unu Gerçekleştirdi!

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3 Eylül 2022 Cumartesi günü Mağusa Kaleiçi Buğday Kafe’de gerçekleşen Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nda Eylül 2022 – Ağustos 2023 dönemi için dernek kurullarında görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.
Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurul’unu Gerçekleştirdi!

3 Eylül 2022 Cumartesi günü Mağusa Kaleiçi Buğday Kafe’de gerçekleşen Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’nda Eylül 2022 – Ağustos 2023 dönemi için dernek kurullarında görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

Yönetim Kurulu

Başkan - Ali Furkan Çetiner

Başkan Yardımcısı - Buse Özkan

Genel Sekreter – Oğuz Ufuk Haksever

Sayman –Görkem Akilhoca

Etkinlik Sekreteri - Nesrin Yüceulaş

Dış İlişkiler Sekreteri –İzel Üngör

Eğitim Sekreteri - Halilcan Okutan

Sosyal Medya Sekreteri –Gülten İnan

Üyelikler Sekreteri –Burak Karip

Spor Sekreteri – Kamuran Konuker

Çevre Sekreteri –Hasan Debeş

Kültür ve Sanat Sekreteri –Damla Lama

Yedek Üye - Merve Önkaya

Yedek Üye - Fatma Dalokay

 

Disiplin Kurulu

Başkan -  Uygar Küçüksu

Üye - Beyza Bilgen

Üye –Yaren Müezzin 

Yedek Üye - Sedat İzcan

Yedek Üye - Berkan Umut Dağlı

 

Denetleme Kurulu

Başkan - Eren Aktaş

Üye - Ardıç Taşcıoğlu

Üye -  Beste Cansever

Yedek Üye – Salih Toksöz

Yedek Üye - Faruk Sertbay

 

Yeni dönemde göreve getirilen kurullarımız Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve

sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucak ve bu yönde aktiviteler organize

edecektir.

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