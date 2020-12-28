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Mağusa Gençlik Birliği Genel Kurulu’nu yapıyor

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Mağusa Gençlik Birliği ilk olağan Genel Kurulu’nu 9 Ocak Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında yapılacak olan genel Kurul, DAÜ CL Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Mağusa Gençlik Birliği Genel Kurulu’nu yapıyor

Mağusa Gençlik Birliği ilk olağan Genel Kurulu’nu 9 Ocak Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında yapılacak olan genel Kurul, DAÜ CL Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Mağusa Gençik Birliği’nin ilk olağan Genel Kurulu 9 Ocak Cumartesi günü 18.30’da Doğu Akdeniz Üniversitesi CL Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine son derece önem verilerek gerçekleştirileceği ifade edilen genel kurula maske ile gelinmesi rica edildi.

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