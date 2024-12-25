Mağusa, Girne ve İskele'de hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi sonucu belli oldu

Üç ayrı ölüm olayının ardından yapılan otopsilerde ölüm sebepleri belirlenmiş olup, her üç olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

23 Aralık 2024 tarihinde, Gazimağusa’da ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanan Lola Yuldoshova (61), hayatını kaybetti. Yapılan otopside, ölümünün “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

21 Aralık 2024 tarihinde, Girne’de Bal Döken araç parkı içerisinde yürüyen Mehmet Durmuş (75), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Otopside, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

21 Aralık 2024 tarihinde, İskele’de ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanan Ali Asghar Faddaei (59), yaşamını yitirdi. Yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu belirlendi. Soruşturma devam etmekte.