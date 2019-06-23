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Mağusa Glapsides'te tekne alabora oldu! 5 kişi ölümden döndü!

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Mağusa Glapsides'te tekne alabora oldu! 5 kişi ölümden döndü!
Mağusa Glapsides'te tekne alabora oldu! 5 kişi ölümden döndü!

Gazimağusa Glapsides plajı açıklarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir katamaran teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi ölümden döndü.

Olay, Glapsides plajı açıklarında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir neden dolayı alabora olan teknede bulunan C.B., B.B., M.K., K.K. isimli yolcular ve kaptan H.Y., bölgede faaliyet gösteren Güçver cankurtaran ekibi ve Glapsides cankurtaran ekibinin bir zodiac ve iki jet ski ile tekneye müdahale etmesi sonucu kurtarıldılar.

Sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahalelerini olay yerinde gerçekleştirdiler. Kazazedelerin durumunun iyi olduğu açıklandı.(MHA)

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