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Mağusa, Haspolat ve Vadili'de uyuşturucu: 4 tutuklu

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Gazimağusa’da dün 12.15-13.00 saatleri arasında C.Ö’nün (E-36) evinde yapılan aramada 20 “Extacy” türü uyuşturucu hap, yaklaşık 4 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi bulundu.
Mağusa, Haspolat ve Vadili'de uyuşturucu: 4 tutuklu

Polis açıklamasında C.Ö’nün tutuklandığı kaydedildi.

HASPOLAT VE VADİLİ’DE UYUŞTURUCU… 3 TUTUKLU

Haspolat’ta dün 11.30 sıralarında şüpheli görülen B.G. (E-27)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen O.Ç. (E-26) Vadili’de tespit edilerek kullanımındaki araçta yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile 3 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslarla olayla ilgisi olduğuna inanılan B. H. (E-23) tutuklandı.

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