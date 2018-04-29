Mağusa, Haspolat ve Vadili'de uyuşturucu: 4 tutuklu

Polis açıklamasında C.Ö’nün tutuklandığı kaydedildi.
HASPOLAT VE VADİLİ’DE UYUŞTURUCU… 3 TUTUKLU
Haspolat’ta dün 11.30 sıralarında şüpheli görülen B.G. (E-27)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen O.Ç. (E-26) Vadili’de tespit edilerek kullanımındaki araçta yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile 3 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslarla olayla ilgisi olduğuna inanılan B. H. (E-23) tutuklandı.
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