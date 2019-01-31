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Mağusa Hastanesinde eylem ve grev hazırlığı

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Gazimağusa Başhekimi Hakkı Serhat Tulay’ın kamuoyuna gribal enfeksiyon hastalığı ile ilgili doğruları açıklaması sonrasında görevden alınmasına Hastane çalışanlarının tepki gösterttiği öğrenildi.
Mağusa Hastanesinde eylem ve grev hazırlığı

Gazimağusa Başhekimi Hakkı Serhat Tulay’ın kamuoyuna gribal enfeksiyon hastalığı ile ilgili doğruları açıklaması sonrasında görevden alınmasına Hastane çalışanlarının tepki gösterttiği öğrenildi. Tepkilerini bugün sabah itibarı ile dile getirmeye başlayan birçok hemşire ile doktorun eylem ve grev hazırlığında olduğu öne sürülüyor.

Gazimağusa başhekimi Hakkı Serhat Tulay’ın, ettiği hipokrat yemini doğrultusunda, halkı gripal Enfeksiyon konusunda bilgilendirmesi ve grip ile ilgili olarak hastaneye yapılan günlük yüzün üzerinde müracaatın  % 80 inin H1N1 bir başka deyişle domuz gribi olduğunu açıklaması, bakanlığı kızdırmış ve görevden alınmasına neden olmuştu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Hakkı Serhat Tulay’ın, görevden alınması ile ilgili yaptığı açıklamada, Başhekimlik görevini başhekim olmadığı için başhekim yardımcısı Dr. Serhat Tulay yürütüyordu. Kamu Hizmeti Komisyonu Başhekimlik vekaletini Başhekimlik sınavı açılana kadar Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Dr Nil Ergün’e verdi. Dr Nil Ergün bu vekaleti Yataklı Tedavi Kurumları görevine ek olarak sürdürecektir şeklindeki açıklamasına hastane çalışanlarının tepki göstererek eylem ve grev hazırlığına başladığı ve bazı sendikalar ile dirsek temasına geçtikleri ileri sürülüyor.

İsmi bizde mahfuz güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, bugün eşimin rahatsızlığı ile ilgili olarak Mağusa Hastanesine geldim. Eşim tedavi görürken, hemşirelerin ve bazı doktorların kendi aralarında sinirli sinirli konuştuklarına tanık oldum. Başhekimin görevden alındığına tepki gösterirken, bugün Başhekimin başına gelenin yarın kendi başlarına da gelebileceklerini söyleyerek eyleme gideceklerini ileri sürüyorlardı dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bazı sendika yöneticileri ile eylemin nasıl yapılacağı bilgisi alış verişi yapılırken, benzer açıklamaların Tabipler Birliğinden geldiğini ancak bakanlığın ses çıkartmadığını, Başhekimin açıklamasına ise görevden alarak karşılık verdiklerini söylüyorlardı. Bazı doktorların, Başhekimin hipokrat yemini altında doğruyu söylediğini ve halka yalan söylemediğini, halkın bilgilendirilmesinin karşılığının görevden alınmak olmaması gerektiğini söylediklerini işittim. Gördüğüm kadarı ile Mağusa hastanesinde eylem ve grev hazırlığı yapılıyor dedi.

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