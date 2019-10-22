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Mağusa Hastanesi'nde neler oluyor? Başhekimin kapısının kilidi değiştirildi, eşyaları dışarı atıldı...

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Mağusa Hastanesi'nde neler oluyor? Başhekimin kapısının kilidi değiştirildi, eşyaları dışarı atıldı...
Mağusa Hastanesi'nde neler oluyor? Başhekimin kapısının kilidi değiştirildi, eşyaları dışarı atıldı...

Önce görevden alındığı Bkanlık tarafından yazı ile kendisine bildirildi. Ardından başhekim vekilinin kapısının kilidi değiştirildi, eşyaları dışarı atıldı... 

Dr. Nil Ergün Eledağ'ın yaşananlar ile ilgili polise başvurduğu öğrenildi.

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