Mağusa İnisiyatifi: “Derinya yolunun gelecekte açılma ihtimali yoktur”

Mağusa İnisiyatifi, Derinya yolunun mevcut irade ve yaklaşımlarla yakın bir gelecekte açılma ihtimali olmadığını öne sürdü.

İnisiyatif, “Taraflar üzerinde, bu yolun açılmasına yönelik baskıyı ve en erken zamanda açılmasına yönelik taleplerimizi her şekilde artırmaya devam edeceğiz” dedi.

iki liderin bundan iki yıl önce 28 Mayıs 2015'te yaptıkları toplantıda açılmasına karar verdikleri Derinya ve Aplıç geçiş noktalarının açılmasına yönelik henüz bir tarih verilemediğine işaret eden inisiyatif, “Bu geçen iki yıllık sürecin ilk yılında CTP-UBP, ikinci yılında da UBP-DP hükümetleri görev yaptı. Alınan kararın hayata geçmesi için bu hükümetler döneminde Derinya yolunun altyapısına yönelik yapılan çalışmalar o tarihten bugüne yolun kuzey geçiş noktasında belirsizliğini korumaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Okan Dağlı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Perşembe günü Slovakya Büyükelçisi Oksana Tomova'nın davetine Derinya Yolunun güney kısmında siyasi partilerle beraber Mağusa İnisiyatifi de katılarak bir takım gözlemlerde bulundu. Ayni gün basına verdiğimiz demeçte yolun iki yıl gibi uzun bir sürede açılamamasından dolayı yaşadığımız moral bozukluğumuzu herkesle paylaştık.

İki yıldır devam eden bu süreçte geçmişte kentin kuzeyiyle güneyini bağlayan bu yolun açılmasına yönelik şu anda tam bir belirsizlik ve isteksizlik vardır. Şöyle ki:

Yolun kuzey geçiş noktası için Mağusa Belediye hudutları içinde Vahit Güneri Caddesi olarak da bilinen Derinya Yolunda UNDP'nin projelendirdiği ve finansmanı AB tarafından yapılan 7 metre genişliğinde, 2.8 km uzunluğundaki asfaltın tamamlanmasına rağmen alt yapı çalışmalarında henüz ilerleme kaydedilmemiştir. Yeni başlayan telleme projesinin yanında henüz elektrik, telefon ve sivil memurların işlem yapacağı kabinlerin ihalesi açılmamıştır. Telleme ve askerin ihtiyaçları için yapılacak düzenlemelerin ihalesi ilgili firmaya 5 ayda tamamlanması hedefiyle verilmiştir. Fakat elektrik, telefon ve kabinler için henüz ihalelerin açılmaması ciddi bir belirsizlik olarak önümüzde durmaktadır.

Ayrıca 2.8 km'lik asfalt yolun bitimiyle BM'nin kontrol ettiği ara bölge arasında kalan ve Kıbrıs Türk askeri otoritesinin kontrolündeki bir kısım yolun da henüz asfaltlanmayı beklediğini gözlemlemekteyiz. Bu kısmın da kimin tarafında yapılacağı belirsizdir.

Ara bölgede bulunan ve BM'nin denetiminde olan yaklaşık 300 metrelik yolun kimler tarafından ihale edileceği ve nasıl yapılacağı da belirsizliğini korumaya devam etmektedir.

Derinya Yolunun güneyde Derinya Belediyesine ait 200 metrelik kısmının asfalt, alt yapı ve ışıklandırma projelerinin yapımına devam edilmekte olup Mayıs ayı içinde bitirileceği tarafımıza söylenmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız tabloda yolun ilgili otoriteler tarafından gerçek anlamda ve sonuç alıcı şekilde koordine edilerek tamamlanması için gerek siyasi iradesizlik gerekse isteksizlik had safhadadır. Bunun aşılmasına yönelik inançlarımız her gün azalmaktadır. Kentin tarihinde çok önemli bir yer tutan ve bölünmüş kentimizin tekrardan birleşmesini sağlayacak , toplumların biraraya gelmesine ve yakınlaşmasına katkı koyacak bu küçük adımın -verilen her türlü söze ve varılan mutabakatlara rağmen- ciddi bir şekilde atılamamasını gözlemlemekten büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktayız.

Taraflar üzerinde bu yolun açılmasına yönelik baskıyı ve en erken zamanda açılmasına yönelik taleplerimizi her şekilde artırmaya devam edeceğiz.”