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Mağusa İnisiyatifi'nin düzenlediği “Neden Federal Kıbrıs” isimli panel bu akşam KÜKOM’da

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Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, bu akşam, Mağusa İnisiyatifi'nin düzenlediği “Neden Federal Kıbrıs” etkinliğine konuşmacı olarak katılacak.
Mağusa İnisiyatifi'nin düzenlediği “Neden Federal Kıbrıs” isimli panel bu akşam KÜKOM’da

Mağusa İnisiyatifi’nden Okan Dağlı yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam saat 19.30'da Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KUKOM) yer alacak etkinliğin herkese açık olduğunu belirtti.

Dağlı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi 26 Mayıs 2019’da Avrupa Birliği üye ülkelerinin yurttaşlarının katıldığı Avrupa Parlamentosu için seçimler yapılacak. Kıbrıs’ta AB yurttaşlarının seçmen ve aday olarak katılacağı seçimlerde listelere kayıtlı Kıbrıslı Türkler de oy kullanabilecek. Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek de, 6 kişinin seçileceği bu seçimlerde AP adayı olarak yer alacak. Etkinliğe tüm halkımız davetlidir.”

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