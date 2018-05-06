Mağusa-İskele imar planı hazırlığında örnek işbirliği

Ülkesel Fizik Planı’na bağlı olarak Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri’nin ortaklaşa yürüttükleri 3 bölgenin sınırlarını içeren imar planı çalışmaları kapsamında belediyeler ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası işbirliğinde ortak çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile Başkan İsmail Arter,Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, İskele Belediyesi temsilcisi, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve teknik ekiplerin katılımıyla bir yemekli çalışma toplantısı gerçekleştirildi. İleriki dönemde izlenecek yol haritası ile bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin sürece etkin katılımının sağlanması için yapılacak çalışmalar üzerinde mutabakat sağlandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazimağusa için çok önemli olan imar planı çalışmalarının normal seyrinde ilerlediğini, her ne kadar geç başlanmış olsa bile başladığı günden itibaren normal mevzuattaki sürece uygun olarak çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “ Tabii ki bu konuda görüş alışverişinde bulunmak çok önemlidir.Bir araya gelişimizin ana sebebi budur. Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Cafer Gürcafer, İskele Belediye Başkanı henüz aramıza katılamadı ama oda dahildir,Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Sayın Katip Demir, üç bölgeyi ilgilendiren bir imar planı üzerinde çalıştığımız için esas planın yürütülmesinde baş aktör şehir planlama dairesi müdürümüz,şehir plancıları odası yetkilileriyle birlikte hepimiz bu konuyla ilgili hem hangi noktada olduğumuzu hem bundan sonraki sürecin gecikmeye uğramadan nasıl seyredeceği hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz.” dedi.

Başkan Arter, bu bir yıl içerisinde tamamlanacak olan Gazimağusa imar planıyla ilgili bu bir yıllık süre içerisinde geriye dönüşü zor olacak ya da plana uygun olmayacak girişmelerinde tedbiri hakkında neler yapılabilir konusunu istişare edeceklerini,bu tür toplantıların normal takvim içerisinde yine yapılmasının faydalı olacağını düşündüğünü ve toplantıyı organize ettiğinin ifade ederek,” masadan faydalı görüşler ortaya çıkacağını düşünüyorum, hem geldiğiniz için hem görüşleriniz için teşekkür ederim, yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ise, Müteahhitler birliği,şehir plancıları ve şehir planlamasıyla Yeniboğaziçi Belediyesi, Mağusa Belediyesi Ve İskele Belediyesi olarak ülkemizin genelini ilgilendiren imar planıyla ilgili bir çalışma adımı attıklarını ifade ederek, “tabii ki burada en önemli unsur siyasilere düşüyor. Mutlak suretle yasaların değişikliğe uğraması gerekmektedir. Yasaların iyileştirilmesi gerekmektedir ve bu imar planının hızla bu üç belediye gündemine alıp bunu sonuçlandırması gerekmektedir. Öncelikle turizme katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah ilerleyen süreçte alacağımız kararlar hayata geçer ve bununla ilgili halkın refahı böylelikle korunmuş olur. “ dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mağusa’nın geleceği için bir arada oldukları belediye başkanlarına ,Şehir Planlama Dairesi Müdürüne, oda başkanına teşekkür ederek, “Mağusa’nın geleceği için çocuklarımızın geleceği için en doğru olanını yapmaya çalışıyoruz.Bütün ülkeyede örnek olmasını hedeflemekteyiz.Aslında zaman zaman çatışan zaman zaman birbirinden farklı düşündüğü için farklı farklı hareket eden taraflar ve paydaşlar olarak bir yerde bir toplumsal uzlaşı göstererek aslında ülkemiz için doğru olanı yapmak adına bir araya geldik. “dedi. İmar planı konusundabir mesafekat ettiklerini ve ikinci toplantılarını yaptıklarını ifade eden Gürcafer, Yapılacak olan imar planının aslında geleceğimizin fotoğrafını doğru bir şekilde ortaya koymasını ve bir plan ve sosyoekonomik kalkınma planı olmasınıda hedeflediklerini söyledi. “Yalnızca bir bölge planı değil. Bölge insanının bölge düşünürümüzün bölgemizdeki bütün insan kaynaklarımızın olabildiğince katılımını hedefleyen bir çalıştay yapmayı hedefliyoruz” diyen Gürcafer, “bu sonuç bildirgesiyle birlikte olabildiğince en iyisini yapmayı hedefliyoruz.Mağusa bana göre çok büyük bir ekonomik potansiyel içeren bölgedir.Doğru şekilde değerlendirilmesiyle bütün ülke ekonomisini sürükleyecek bir potansiyele sahiptir.Bence bu noktada doğrusunu yapmamız aslında başka bölgelerede ışık tutacağı açısından çok önemsiyorum. Dolayısıyla iyi bir netice alacağız bundan hiçbir şüphem yoktur, hayırlısı olmasını diliyorum ve başkanlarımıza bize bu fırsatı verdiklerini için çok teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan Türkmen Yiğitcan iseGazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan imar planı çalışmasına başlayan belediye başkanlarına teşekkür etti .1989’dan bu güne yapılmamasının sebebinin geçmiş belediye başkanlarımızın isteksizliği olabileceğini ifade eden Yiğitcan, “Burada çok güzel bir örnek var. Masanın etrafında sivil toplumda vardırmüteahhitler birliği ve şehir plancılar odasıda aynı zamanda paydaşımızdır. Planlama aşamasında katkılarından dolayı teşekkür ederim.” Dedi. Yiğitcan, çalışmanın diğer tüm bölgelerdekibelediye başkanlarına örnek olmasını arzu etiğini ifade ederek, çalışmanın bölge için ülkemiz için hayırlısı olmasını diledi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise, Şehir plancılar odası olarak belediye başkanlarımızın davetiyle geldikleri toplantıda görüşlerini bildirdiklerini ifade ederek, teşekkür etti. Tüm bölgeler için imar planları çok önemli olduğunu ve hızlı bir şekilde bir an önce bitmesi gerektiğini ifade eden Refikoğlu,“2018 yılında artık imar planlarını değil, bu ülkenin daha ileriye gitmesi için alt ölçek planlarını konuşmalıyız. Dediğim gibi biz oda olarak şehir plancılar odası olarak belediyelerimize, daireye ve diğer tüm belediyelerimize katkı sağlamak için her zaman hazırız.” dedi.